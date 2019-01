Murió de frío en la calle luego que la bajaran del bus por no poder pagar el pasaje

Una joven perdió la vida a causa de no soportar el intenso frío en una localidad de Ucrania. Iryna Dvoretska fue bajada de un autobús debido a que no tenía el dinero suficiente para pagar la tarifa que el conductor le exigía.

El padre de la estudiante de medicina, quien es guardabosques, halló el cadáver al interior de un pozo, según contó a la prensa local, con los ojos abiertos que evidenciaban que sentía mucho miedo al momento de su muerte. Se cree que la joven habría caído en medio de la oscuridad sin poder darse cuenta bien por dónde caminaba.

De acuerdo a Natalia Dvoretska, hermana de la víctima, Iryna salió muy temprano de su casa en la aldea de Rudnya-Knochynska con el fin de dirigirse al hospital de Olevsk, en el norte de Ucrania, donde se encontraba su madre atendiéndose de una grave neumonía que cada vez empeoraba más. "Iryna quería coger el primer autobús a Olevsk. Tenía prisa y olvidó su dinero", contó a un medio local, según recoge The Sun.

En tanto la tía de la joven de 21 años, Nadiya Typchuk, confirmó a través de versiones de testigos y de investigaciones preliminares de las autoridades que el conductor, identificado como Oleg Zhelinskiy, obligó a su sobrina a bajar en medio de la intemperie en una comunidad alejada que registraba un tiempo de - 20° C ya que él le exigía una tarifa de 25 hryvnias, no obstante, Iryna no contaba con esa cantidad porque, como luego explicaría su hermana, lo olvidó.

Debido a esto, la joven tuvo que caminar en medio del bosque para tomar una ruta mucho más rápida, sin embargo, encontró la muerte.

La autopsia realizada al cadáver de Iryna confirmó que la joven murió por hipotermia en los órganos internos. Un resultado que certificó el fin de la aspirante a doctora que cursaba el cuarto año en el Colegio Médico Novograd-Volynsky.

La familia anunció que ha decidido denunciar al chofer, en tanto que la portavoz de la Policía, Alla Vashchenko, dijo que ya han iniciado una investigación por un caso criminal. El hombre implicado puede afrontar una pena de hasta cinco años de cárcel si es hallado culpable del deceso de Iryna y poco a poco las personas involucradas serán interrogadas.