Cámaras captaron cómo un exluchador de la UFC defendió a mujer agredida en la calle

El nombre del bosnio Denis Stojnic, un expeleador de la UFC, ha vuelto ha aparecer en los medios de comunicación y no necesariamente por un nuevo logro deportivo en la lucha, sino que estabas vez impidió que una mujer fuera víctima de violencia en plena vía pública. La escena se compartió en un video publicado en YouTube.

De acuerdo a información que brindó el exluchador a un medio local, él se encontraba al interior de la discoteca que administra en la ciudad de Sarajevo, capital de su natal Bosnia y Herzegovina.

Fue entonces que observó en las pantallas que reproducían lo captado por las cámaras de seguridad cómo se retiraba una mujer del local cuando de pronto un sujeto apareció por la parte de atrás y jalándola de los cabellos la empujó contra un auto mientras le profería varios golpes directos al cuerpo.

"Cuando vi en el circuito cerrado de televisión que un hombre enorme, incluso más grande que yo, golpeó a una mujer con un puñetazo en la cabeza, inmediatamente salí corriendo y reaccioné de esa manera para proteger a la mujer del abusador", narró el deportista, según recoge el portal Infobae.

Solo segundos después, el participante de la UFC salió de su recinto y logró liberar a la joven de su agresor, a quien se enfrentó a golpes y lo redujo.

Detrás de 'The Menace', como era conocido Stojnic en su etapa de luchador, salieron los hombres que laboran como guardias de seguridad en el establecimiento nocturno y ayudaron a la mujer a abordar un taxi y regresar a su domicilio. No obstante, se supo que la mujer no quiso poner la denuncia contra el hombre que la agredió ante la policía.

El ahora empresario revela que no pudo ser indiferente al problema de violencia a la mujer pues es un mal que aqueja a su país y le puede suceder a alguien cercano.

"Desafortunadamente, en nuestro país la violencia contra las mujeres ocurre con frecuencia, y mi deber como hombre, ciudadano y luego como propietario de un club es que todos en el lugar se sientan seguros y especialmente mujeres porque son hijas, hermanas, madres de alguien", acotó.

Stojnic tiene un récord en la UFC de un total de 13 victorias y 3 derrotas. Él se retiró el 28 de mayo del 2016 en un combate organizado por el Hit Fighting Championship 2 en el Maag Music Hall de Zurich, en Suiza, cuando de enfrentó al congoleño Christian M'Pumbum, a quien venció por nocaut técnico.

Aquí el momento de la discusión subido a YouTube.