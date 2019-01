“Lo que ha quedado en evidencia es la ilegitimidad del régimen de Maduro”

En diciembre pasado, El Nacional, el histórico diario venezolano, publicó su última edición impresa ahogado por las presiones económicas del régimen de Nicolás Maduro. Su director, Miguel Henrique Otero, conversó con La República para recoger sus impresiones sobre lo que está pasando en estos momentos en Venezuela.

¿Cómo explicar en pocas palabras lo que está sucediendo en Venezuela, con Juan Guaidó como presidente reconocido por varios países de la región –entre ellos Perú- y Nicolás Maduro denunciando un golpe de Estado?

Lo que ha quedado en evidencia es la ilegitimidad del régimen, porque el mundo democrático ha desconocido a Nicolás Maduro. En Venezuela, desde una ruta legítima, Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado y Maduro está como paralizado, sin saber qué hacer.

¿Qué sostiene a Maduro?

Da la impresión de que ni siquiera las Fuerzas Armadas le están haciendo mucho caso. Por supuesto, la clave de todo lo que vaya a pasar son las Fuerzas Armadas. Porque Guaidó les ha hecho un llamado, la oposición también, pero no se manifiestan. Sí se han pronunciado, tímidamente, los del alto mando…

¿No es importante?

El alto mando no tiene tropa. Es un alto mando que se manifiesta a favor de Maduro, pero no con la contundencia que lo hace normalmente. Las Fuerzas Armadas que militan con Maduro son los generales del narcotráfico, que están coludidos con la corrupción. La mayoría de los oficiales están en contra de ese régimen.

¿En Venezuela hay dos presidentes legítimos?

Las elecciones que eligieron a Maduro fueron completamente ilegales. La Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima y rompió el hilo constitucional. Encima, Maduro ya no es reconocido por el mundo, salvo por los países que ya sabemos cuáles son.

Las manifestaciones de ayer contra Maduro son multitudinarias. No eran así antes.

Antes eran manifestaciones de los sectores medios, todas en el este de Caracas, y las de ahora son en el oeste. Ha cambiado la composición social de los manifestantes.

¿Es más popular?

Absolutamente.

¿Estamos viendo los últimos tiempos de Maduro?

Hay una altísima probabilidad de eso.

¿Por qué cree eso?

Porque ha cambiado la situación internacional. A eso súmele el quiebre del chavismo, el apoyo popular para el cambio en sectores que antes no participaban, la fractura de las Fuerzas Armadas y la crisis económica que es espantosa. Ya no tienen cómo defenderse.

¿Se esperaba una reacción internacional de ese tipo?

Es que la presión es muy fuerte. Y algunos son países que tienen ejército ahí al lado. Mire, el tema de Venezuela ya no es solo un tema de solidaridad. Venezuela es, en estos momentos, un narcoestado, lo que ya afecta a los demás. Y lo otro es que el régimen de Maduro es tan destructivo que ha hecho migrar a unos cuatro millones de personas, y eso es algo que también genera consecuencias en los vecinos limítrofes. Es decir, Maduro no solo ha afectado a los venezolanos, sino al resto del mundo.

¿Es posible una intervención militar en Venezuela?

La verdad, no lo sé. Yo creo que las intervenciones militares ya no tienen cabida.

¿Cuál diría que es la principal fortaleza de Guaidó?

Logró algo que no consiguió nadie: unir a toda la oposición. Es un tipo joven, sin compromiso, que no ha participado en ninguna plataforma política tradicional. Le tocó estar en esta situación, las circunstancias lo llevaron acá. Él estuvo en la pelea del 2017…

Pero no se le conocía mucho afuera por entonces.

No, era uno más que estaba por ahí. Salió como diputado y de repente quedó en el lugar que está ahora. Le tocó. No es que haya hecho ninguna hazaña heroica. En todo caso, esa hazaña la está haciendo en estos momentos.

Y tiene un fuerte respaldo.

Es unánime, desde los sectores más radicales hasta los electoralistas.

Y esa es una diferencia respecto a lo que pasaba antes, porque la oposición es la que lucía dividida y al chavismo se le notaba más fortalecido.

Es verdad, ha cambiado. El chavismo está dividido y no se sabe en qué momento se producirá una fractura importante, pero en algún momento eso puede llegar.

¿Y a qué se debe esa división del chavismo?

Lo que pasa es que Nicolás Maduro no tiene el liderazgo que tenía Hugo Chávez, por supuesto. Y además ha cometido muchos errores, muchos atropellos, y el modelo ha demostrado que ha fracasado de una manera rotunda.

¿Qué cree que ocurrirá en los siguientes días?

Esa es una muy buena pregunta. No sé la respuesta. Nadie la sabe, creo. En todo caso, lo que se puede decir es que la clave está en los militares, en qué es lo que decidirá el alto mando y si es que los mandos medios presionan a ese alto mando para salir del problema de Maduro. Le recuerdo es que hay mucha oposición dentro de las Fuerzas Armadas contra Maduro, pero hasta ahora no se ha manifestado, a pesar de algunas rebeliones que han sido aplacadas sin dispararse un solo tiro. Sin embargo, la situación en estos momentos es diferente, muy distinta…

Entonces, se puede decir que Maduro se sostiene por el poder represivo.

Efectivamente, gracias a los paramilitares, a la guerrilla colombiana, a los sectores de las Fuerzas Armadas que son fieles para reprimir. Pero sí creo que es el sector militar el que lo terminará sacando.

Tendrá que ser sacado, porque no se le ve con ganas de renunciar, ¿cierto?

No, no creo, a menos que vea que ya no tiene ninguna salida y entonces decida irse solo, como han hecho otros dictadores en América Latina. Eso sí, las marchas de respaldo a Maduro han sido pequeñas.❧

“La clave son las Fuerzas Armadas (...) Es un alto mando que se manifiesta a favor de Maduro, pero no con la contundencia que lo hace normalmente”.