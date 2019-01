¿Quién es Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela?

Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se declaró como presidente interino de ese país, luego que el Parlamento venezolano fuera declarado en emergencia. La Asamblea Nacional es el único poder del Estado reconocido a nivel internacional por la mayoría de países.

Durante un cabildo abierto realizado en la sede de la ONU de Caracas, Guaidó señaló que la Cámara venezolana asumirá las obligaciones constitucionales que le corresponden.

La medida se debe a que Nicolás Maduro habría cometido usurpación al asumir la Presidencia para el periodo 2019-2025, a pesar de los hechos fraudulentos reportados durante las elecciones de mayo de 2018, que acentuaron la crisis en Venezuela.

La juramentación de Maduro ante el poder Judicial y no ante el Congreso de Venezuela fue la clave para que la mayoría de legisladores opositores decidan apegarse a la Constitución y llamar a un gobierno de transición.

Juan Guaidó es un legislador del estado de Vargas.

Estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Sus inicios en la política fueron en la universidad, donde presidió el Centro de Estudiantes de Ingeniería y fundó el Consejo General de Representantes Estudiantiles.

Con ambos movimientos, encabezó las protestas contra el canal de televisión RCTV en 2007, cuando gobernaba Hugo Chávez.

En 2009, junto a Leopoldo López funda el partido Voluntad Popular. Un año más tarde, Juan Guaidó se convierte en diputado suplente para el periodo 2010-2016.

Guaidó, de 35 años, se ha desempeñado como vicepresidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de Venezuela, presidente de la Comisión de Contraloría y jefe de la bancada opositora al gobierno de Nicolás Maduro, siendo un personaje clave durante la crisis en Venezuela.

El 5 de enero de 2019, Juan Guaidó es proclamado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, siendo el hombre más joven en asumir dicho cargo. Días después, fue interceptado y detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), pero liberado a las pocas horas.

Según el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, Guaidó debe convocar a elecciones dentro de los siguientes 30 días.

Durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, el ahora presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó hizo un llamado al cese de la usurpación de Maduro y dijo que asumirá las competencias para un gobierno de transición y elecciones libres.

Este fue su discurso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“Hoy, oficialmente reconozco al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela”, señaló a través de la cuenta oficial de Twitter de la Casa Blanca.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.