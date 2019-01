Padres homosexuales son portada de la revista ‘Parents’ por primera vez en 92 años

La portada de la última edición de la revista ‘Parents’ ha generado todo tipo de comentarios y reacciones en los Estados Unidos ya que por primera vez, en los 92 años de historia de la publicación, los protagonistas son los integrantes de matrimonio gay que posan juntos a sus dos pequeños hijos.

Se trata de la pareja conformada por Scott Blokker y su esposo, el preparador físico y presentador de televisión Shaun T., quien además es conocido por subir videos a YouTube mientras enseña sus rutinas de ejercicios.

En la entrevista, el matrimonio contó lo difícil que fue convertirse en padres. “Tuvimos que enfrentarnos a seis donantes de óvulos, cinco embarazos, dos doctores y un aborto, antes de que nuestros dos hijos nacieran”, contaron, según recoge El País.

Pero no solo las cuestiones de reproducción fueron un impedimento para los esposos, sino que además sabían que las críticas aparecerían con el fin de cuestionarlos ya que como se sabe la crianza de menores por una pareja gay aún sigue generando controversia. Shaun recordó dos consejos que para él fueron vitales.

Uno de ellos se lo dio el padre de su esposo Scott, quien le dijo que "no eres tú el que se adentra en el mundo de los bebés, es ese mundo el que va a ir a por ti"; por otro lado su propio abuelo le recomendó que nunca salga de casa enfadado y desde entonces no lo hace.

Como era de esperar, las reacciones contrarias a la publicación ya han hecho su aparición mostrando su total rechazo. Es el caso de la organización ‘One Millions Mums’ (Un millón de madres), la cual es un grupo adherido de la Sociedad Americana de Familias Católicas.

“La revista está usando su alcance para promover un estilo de vida progay (...) A pesar de que muchas familias no sean suscriptores, se pueden encontrar con ella en las salas de espera, donde los niños pueden estar expuestos a la glorificación de los padres del mismo sexo (...) También hay familias cristianas y conservadoras que están suscritas y que están en desacuerdo moralmente con la decisión de la publicación. No estamos de acuerdo”, dijo la asociación conservadora en un comunicado.

Aunque también varios usuarios y suscriptores de la revista, fundada en 1926, han mostrado su apoyo por la portada ya que aseguran que demuestra la inclusión y el respeto por todo el tipo de familias, en este caso un matrimonio gay.

