Indignación en Chile por insultos xenófobos: “Hay que echar a todos los extranjeros de m...”

La difusión de un video en el que se observa a un hombre lanzando una serie de improperios contra un grupo de trabajadores de un local de comida rápida en Chile ha exacerbado el debate entre los usuarios de las redes sociales por considerarse que se trata de un nuevo episodio de xenofobia.

El evento ocurrió en un local de la conocida cadena Subway. Una pareja de esposos, que son registrados en el video por uno de los trabajadores, pidió el libro de reclamaciones aduciendo que habían recibido una mala atención.

Tal como puede escucharse en la cinta, ampliamente compartida en redes sociales, los enfadados clientes chilenos increpan a los empleados el supuesto mal servicio, aunque algunas veces usando términos peyorativos. “Aprende a respetar, oye tú, imbécil”, dijo el hombre mientras señalaba a uno de los muchachos.

“Primera vez en un Subway que me tratan tan mal. (....) Yo no estoy hablando con usted (la mujer que grababa) y tampoco con él que es un ordinario que no tiene por qué haberse metido (refiriéndose al empleado al que su esposo llamó imbécil). Si yo estoy hablando con la encargada, tú no tienes porqué meterte”, se puede escuchar decir a la esposa.

Mientras los clientes les reclamaban, el muchacho sindicado como la persona que habría mostrado una mala actitud se justificaba aduciendo que minutos antes los esposos lo trataron mal. “Ustedes comenzaron tratando mal (...) yo no soy su sirviente, soy trabajador”, dijo el joven.

Segundos después, se puede escuchar cómo el señor lanza un duro comentario, el cual ha sido calificado de xenofóbico, contra todos los empleados de ese local de Subway, quienes eran foráneos, aunque no se ha podido confirmar su nacionalidad. “Hay que echar a todos los extranjeros de m...da”, vociferó para luego lanzar el libro de reclamaciones al suelo y terminar con una frase igual o más ofensiva: “váyanse a su país, desgraciados”.

El clip fue compartido inicialmente por el usuario @_Hansschulz en Twitter y rápidamente se viralizó en otras plataformas. Aquí el material.