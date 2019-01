Gobierno de Nicolás Maduro reacciona ante comunicado de EE.UU.

Este martes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se pronunció en apoyo a la oposición de Venezuela y la nueva manifestación convocada por el jefe de la Asamblea nacional, Juan Guaidó.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, se manifestaron ante el comunicado de Pence.

Rodríguez aseguró que las declaraciones de su homólogo es un llamado abierto a un golpe de Estado y aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro no va a permitir que Estados Unidos se inmiscuya en sus asuntos.

"Hoy ha aparecido el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamando abiertamente a un golpe de Estado en Venezuela. No vamos a permitir que se inmiscuyan en nuestros asuntos", dijo Rodríguez.

"Le decimos "yankee go home", ocúpese de los asuntos de los Estados Unidos, que aquí hay un Gobierno que se va a ocupar de Venezuela", agregó.

Mientras que Cabello, a través de su cuenta oficial de Twitter, dijo que Mike Pence y "sus lacayos han demostrado ser unos grandes ineptos".

Agregó que en Venezuela “no mandan los imperios”.

“Debe saber (…) que la mayoría de los venezolanos exigimos respeto y que nadie puede venir a darnos órdenes”, concluyo.

Pence dijo que está con el pueblo de Venezuela y los seguirá apoyando hasta que la democracia sea restaurada.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn