EE.UU. a la oposición de Venezuela: ¡estamos con ustedes! [VIDEO]

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, envió un mensaje de apoyo a la oposición y al pueblo de Venezuela la mañana de este martes.

“Permítame expresar el apoyo de los Estados Unidos mientras ustedes, alzan su voz en un llamado de libertad”, comenzó Pence.

Pence aseguró que Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo de poder, ya que “nunca ha ganado la presidencia en una elección libre y justa”.

“Ha mantenido su control de poder encarcelando a cualquiera que se atreva a oponerse”, resaltó.

Además de ello, Pence reconoció a la Asamblea Nacional de Venezuela como la última instancia democrática en el país caribeño, puesto, que “fue un órgano elegido por el pueblo”.

Destacó que los Estados Unidos apoya la decisión del jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó de: defender los poderes constitucionales de ese organismo, declarar a Maduro como usurpador y pedir el establecimiento de un gobierno de transición.

“Le decimos al pueblo entero de Venezuela ¡Estamos con ustedes! (…) los apoyamos, hasta la democracia sea restaurada”, en respaldo a la manifestación convocada el día de mañana por Guaidó en contra de Nicolás Maduro.

La madrugada de este lunes, varios militares se sublevaron contra Maduro y en respaldo, ciudadanos del barrio popular cotiza se unieron para el apoyo. Pero, los soldados terminaron detenidos y las protestas contra el presidente de Venezuela siguieron expandiéndose por todos los sectores del oeste de Caracas.

Zonas en la capital de Venezuela como: 23 de Enero, Antimano, Autopista Caracas - La Guaira, Avenida Fuerzas Armadas, Avenida Panteón, Avenida Victoria, Bello Monte, Carapita, Catia, Cotiza, El Junquito, El Paraíso, El Valle, entre otros; protestaron hasta más de las 2 de la mañana.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn