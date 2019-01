Bebé de dos años muere tras ser golpeada y violada en su hogar

En Brasil, una pequeña de dos años murió tras ser violada sexualmente. La madre de la menor intentó socorrerla llevándola a un centro de salud, pero el cuerpo de la bebé no resistió las heridas.

El fin de semana pasado, una mujer desesperada del barrio Vila Canaria llegó con su hija a la Unidad de Pronta Atención de San Marcos, Brasil. La niña presentaba signos de violencia física.

Minutos antes, la pareja de la mujer, Edson Neris Barbosa Santos, le había entregado a la criatura en los brazos. La menor tenía todo el cuerpecito enrojecido.

En el centro de salud, los médicos le informaron a la mamá de Ágata Sophia que su bebé había sido violada.

El domingo en la noche, la bebé de dos años murió. El personal de salud indicó que su deceso fue debido a la gravedad de las heridas ocasionadas durante la violación sexual.

“Cuando me dijeron que ella había sido violada, no sabía qué pensar. Me quedé sin suelo. Me mandaron llamarlo y fingir que ella no estaba muerta, para intentar encontrarlo”, contó la madre de Ágata Sophia a G1 de Brasil.

La menor había sido ultrajada en una vivienda ubicada en la calle Carlos Gomes de Aguiar. Cuando efectivos de la Compañía Independiente de la Policía Militar N° 47 llegaron a la casa, el principal sospechoso de la violación de la bebé ya había huido.

Edson Neris Barbosa envió mensajes de texto disculpándose con su pareja, la mamá de la bebé fallecida. Le aseguró que él no la violó, pero sí admitió haberla golpeado en las nalgas.

Desde el domingo, la policía de Brasil continuó en la búsqueda de Edson Neris Barbosa Santos, el padrastro de Ágata Sophia y su presunto violador. El hombre de 27 años estaba desaparecido.

Medios de Brasil informaron que el padrastro de la bebé fallecida habría sido asesinado por una banda de delincuentes la noche del lunes 21. El cadáver, que pertenecería al presunto violador Edson Neris Barbosa Santos, fue encontrado la madrugada de este martes 22 en la ruta de un aeropuerto.