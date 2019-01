El momento exacto en el que apresan al líder militar de insurrección contra Maduro [VIDEO]

“¿Sargento, a quién reconocen ustedes como Gobierno legítimo de Venezuela?”, interrogaba una radio de Colombia, cuando las Fuerzas del Acciones Especiales y el Servicio de Inteligencia (FAES) chavista lo detuvo. La comunicación con Luis Bandres, el líder militar de la sublevación contra el régimen de Nicolás Maduro se cortó de forma abrupta. La tensión recorre Venezuela.

– Sargento, ¿nos puede decir qué está pasando en este momento?

– Me están llevando detenido, me están llevando detenido

– ¿A usted lo están tomando detenido?

– Sí señor, el comandante de la Guardia Nacional y el comandante de las FAES me están llevando detenido (…) ¡Ya va, ya va, cuidado!

Tal es el diálogo que el Sargento Mayor Alexander Bandres mantuvo con la radio colombiana LA FM cuando fue detenido. Él aparece en los videos del alzamiento contra el régimen de Maduro, en los que hace un llamado a sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que desconozcan el segundo mandato del sucesor de Hugo Chávez.

Vale precisar que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo este lunes que las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a 27 soldados tras el alzamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro registrado a primeras horas del día en la zona de Cotiza, donde numerosos ciudadanos salieron a las calles para apoyar a los sublevados.

A través de un comunicado, la FANB explicó que los insurrectos conformaban un grupo "reducido" de militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y les acusa de haber robado un lote de armas de guerra en horas de la madrugada, así como de haber secuestrado bajo amenaza de muerte a cuatro agentes más.

El momento de la detención del líder del comando militar que se sublevó contra Nicolás Maduro

La entrega de los militares sublevados en Cotiza