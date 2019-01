Hombre que mató al hijo de su novia hace 33 años fue asesinado por sus vecinos

El brutal asesinato de un hombre, en lo que se trataría de un hecho de venganza, ha conmocionado al Reino Unido, pues David Gaut, quien estuvo preso por matar a un niño de nombre Chi Ming Shek hace 33 años, perdió la vida a manos de una forma cruel a manos de sus vecinos.

El hecho ocurrió en el pueblo de New Tredegar en el Condado Welsh (Gales), cuando el exconvicto David Gaut se mudó a ese lugar, el cual suele ser apacible y donde no ocurren hechos trascendentes. El hombre, de 54 años, ocupó una casa alquilada por el gobierno en una de las colinas del lugar.

Pero todo cambió cuando la población se enteró quien era su nuevo vecino. Ellos comenzaron a murmurar. "No queremos pedófilos o asesinos de niños, ¿quién los quiere cerca?", dijo uno los habitantes al diario The Sun. "Hubo muchos rumores por aquí, y algunos recordaban al bebé asesinado", dijo otro al medio New Tredegar.

David Gaut se hizo famoso porque en 1985 horrorizó con un macabro crimen al Reino Unido, en ese año asesinó de forma cruel a un niño de 17 meses, a quien torturó antes de darle muerte. Esto fue calificado por el juez que atendió el caso como "el peor crimen de esta tierra".

Por este horrendo crimen, David Gaut fue sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, fue liberado por un juez en el 2017, sin imaginar que sería enviado a un lugar donde sus vecinos, tomarían “cartas en el asunto” y le harían pagar muy caro lo que hizo en 1985.

Un poblador de New Tredegar contó a The Sun que, tras buscar en internet el nombre David Gaut "supimos qué le había hecho al bebé. No podíamos creerlo". Es por ello un grupo de vecinos decidió acabar con el asesino de una salvaje manera. Lo apuñalaron 167 veces.

Los tres sospechosos del hecho de sangre, quienes fueron detenidos de inmediato por la Policía del Reino Unido, son David Osbourne de 51 años, Ieuan Harley de 23 y Darren Evesham de 47. Según sus declaraciones, ellos atrajeron a David Gaut hacia el departamento donde acabarían con su vida salvajemente, pues le habrían cortado las uñas y un pulgar antes de su muerte.

La madre de Chi Ming Shek, Jane Pickthall, quien mantuvo una relación David Gaut cuando mató a su hijo, deslindó cualquier responsabilidad con la muerte de su exnovio y precisó a la policía que no sabía que el sujeto había sido puesto en libertad.