Activista provida recibe sangrienta golpiza afuera de una clínica de aborto [VIDEO]

Hace una semana, el activista provida Ryan Roberts fue víctima de una cruel golpiza por parte de un desconocido que lo atacó fuera de la clínica especializada en aborto llamada 'Whole Women's Health', en Estados Unidos. Según un video colgado en Facebook, que ya es viral en YouTube, Ryan Roberts observó una camioneta estacionada a unos metros de él y empezó a gritar: "¡Este lugar mata bebés!, ¿Podemos ayudarte?".

Los sujetos, que se encontraban dentro del vehículo, lo miraban sin decir nada, razón por la cual, el activista provida continuó gritando sus frases alusivas al rechazo contra el aborto.

Fue en ese momento, que el copiloto decidió responder desde la camioneta. "¿Quieres morir?", le preguntó el sujeto de forma inteligible al activista "¿de qué estas hablando?", respondió de inmediato. El muchacho notablemente incómodo le dice a Ryan Roberts que se debe marchar; sin embargo, el activista le respondió con frases alusivas al amor de Jesús.

"Jesús te ama, hombre. Mi mamá casi me abortó, por eso estoy aquí", señaló Ryan Roberts, quién aún se encontraba a pocos metros grabando la escena con su celular. A los minutos, el hombre bajó del vehículo y se dirigió apresuradamente hacia el activista provida para propinarle un golpe en la nariz que le dejó la cara completamente ensangrentada.

La cámara pudo grabar toda la escena de la agresión, hasta el momento en el que este sujeto vestido con una casaca marrón se retira en su camioneta y sigue su camino por la carretera. El activista provida, para sorpresa de muchos, se recompuso casi al instante y continuó con su labor afuera de las instalaciones de la clínica. Con el rostro llenó de sangre, siguió conversando con las familias para pedirles que no abortaran a su bebé. Todo lo ocurrido fue captado en video y compartido en redes sociales y YouTube, donde se volvió viral.

"Me acaban de golpear y atacar por tu pequeño bebé. Señor, mírame. Jesús te ama, hombre. Estoy aquí para salvar a tu bebé, hombre", le dijo Roberts a un hombre que transitaba cerca al local, según registran videos publicados en YouTube. Respecto a la identidad del sujeto, la víctima señaló que la Policía ya lo tiene identificado; sin embargo, hasta la fecha no lo han capturado.

Es por tal motivo que hay un investigador en el caso. El activista provida mencionó también que algunos conocidos refirieron que el hombre estaba drogado y que había salido apenas hace unos días atrás de una clínica psiquiátrica.