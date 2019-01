Médicos se niegan a realizar aborto a niña de 12 años que fue violada

Además de enfrentar la tragedia de sufrir una violación, una menor de 12 años soporta el peso mediático de su caso y la intromisión de los grupos “provida”. En medio del horror que vive, un grupo de médicos de un hospital de San Salvador de Jujuy, en Argentina, le niegan su derecho al aborto pretende obligar a la menor a culminar su embarazo porque quieren que ella lo de en adopción.

A pesar de que la legislación de Argentina sí contempla la interrupción del embarazo en caso de violaciones, un grupo de médicos se niega a ayudar a una niña de 12 años que fue abusada por su vecino de 58 años. Ellos quieren prolongar el embarazo de 6 a 8 semanas, con la excusa de que no haya riesgo de muerte, aunque también manifestaron que su deseo es que la niña entregue al bebé en adopción. En tanto, grupos “provida” se manifiestan en la puerta del hospital para ejercer presión sobre la niña.

Ampliación y mediatización de un proceso traumático

Marcelo Briones, médico del hospital Héctor Quintana, niega el derecho legal de la niña a interrumpir su embarazo por la causal de violación sexual y sostiene: "No pretendemos que se lleve el bebé a la casa, sino que nazca vivo y que lo de en adopción".

La menor se presentó el viernes 11 en el hospital de su ciudad, y desde entonces se está dilatando el proceso. "Es cometer una tortura contra una niña. Es ir contra su derecho, y revictimizarla", exclamó a Página 12 Marta Paniagua, abogada la niña e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.

La menor fue trasladada desde la localidad de San Pedro hasta San Salvador de Jujuy porque los abortos en menores de 15 años deben realizarse en dicho hospital, pero pasaron cinco días ya y la menor continúa en medio de un traumático proceso.

Además, enfrenta el hostigamiento de los grupos antiderechos o “provida”, quienes se ven respaldados con la presencia de la diputada Gabriela Burgos.

Argentina sí contempla el aborto por casos de violación

Miembros de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y miembros del sistema de Salud jujeño denunciaron en conferencia de prensa de prensa las maniobras dilatorias y la vulneración de derechos y señalaron que "Jujuy es una de las provincias con índice más alto de embarazos infantil y muchos de esos embarazos son producto de violaciones y abusos sexuales, intrafamiliares o no". Remarcaron que no existe límite de semanas de embarazo para su interrupción en caso de violación y que la ley rige e desde 1921. Destacan además que la provincia no cumple los protocolos que ella misma puso en vigencia, "eludiendo una obligación indelegable".

"La familia de la nena se expresó claramente en San Pedro. No se necesita ni evaluaciones ni decisiones judiciales. Se violan la falta de confidencialidad y la celeridad. Que se deje de revictimizar a la nena. Es una niña que tampoco tiene un cuerpo que puede llevar adelante una gestación y hay un riesgo. Sus chances de morir aumentan si sigue adelante con el embarazo", sostuvo una de las médicas del centro de salud donde se halla la menor.