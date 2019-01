Gillette enciende el debate en redes sociales tras polémico anuncio contra la "masculinidad tóxica"

El que no arriesga no gana. Eso lo sabe bien Gillette, marca que ha lanzado un nuevo y controversial anuncio, a través de YouTube, en el que arremete contra la "masculinidad tóxica" y que también hace referencia al acoso sexual callejero y al movimiento #MeToo. Bajo el lema 'Lo mejor que un hombre puede lograr', la campaña ha generado una fuerte oposición, sobre todo en las redes sociales.

El video de YouTube de 1.48 minutos lleva el título en inglés de 'We Believe' (nosotros creemos) y con éste la compañía de la multinacional estadounidense Procter & Gamble busca que los hombres "se responsabilicen de sus acciones".

"Intimidación. Acoso. ¿Es esto lo mejor a lo que un hombre puede aspirar? Solo al desafiarnos a nosotros mismo a hacer más, podemos alcanzar lo mejor de nosotros. Decir lo correcto, actuar de la manera correcta", reza la descripción del anuncio, que es viral en YouTube. Mientras ello, se reproducen imágenes de acoso sexual callejero y laboral, además de peleas entre pandillas.

También aparecen imágenes que fueron virales en YouTube durante el 2018 en los que se deja ver el actor y activista feminista Terry Crews. "No podemos escondernos de ello. Ha estado sucediendo demasiado tiempo. No podemos reírnos, teniendo las mismas viejas excusas", se escucha en otra parte del video.

La empresa considera que el anuncio se alinea con su nueva perspectiva de "lo mejor de los hombres". Pero para muchas personas este anuncio es ofensivo y va en contra de los hombres. Activistas de todo el mundo que amparan los derechos de los hombres han optado por boicotear a la marca de afeitadoras.

Por su parte, la revista The New American considera que el anuncio se sustenta "bajo falsas suposiciones" y afirma también que "los hombres son el sexo salvaje, lo que implica su peligrosidad".

El polémico presentador de TV, Piers Morgan, ha exhortado que se deje a los chicos ser chicos" y a los "hombres ser hombres", exponiendo así el disconformidad con el anuncio por sumarse a "una guerra patética contra la masculinidad".

I've used @Gillette razors my entire adult life but this absurd virtue-signalling PC guff may drive me away to a company less eager to fuel the current pathetic global assault on masculinity.

Let boys be damn boys.

Let men be damn men. https://t.co/Hm66OD5lA4