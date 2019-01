Joven grabó maltrato de su enamorado y lo publicó en redes sociales [VIDEO]

El hecho ocurrió en Chile, cuando una joven de 19 años denunció los maltratos de su enamorado con un video en la plataforma de YouTube.

Consuelo Vergara, nombre de la chica en Chile, dijo a un medio local que conoció a su enamorado hace un año y desde que lo vio, sabía que estaba enamorada. Sin embargo, todo cambió cuando le comenzó a ser infiel, pero, el hombre no reconocía las acusaciones y comenzó con los maltratos.

Así comenzaron los maltratos: “Un día comenzó con un empujón contra la pared y nunca paró, fueron los peores tres meses de mi vida, me mordía la cara y las orejas, me tenía los brazos verdes y los dedos marcados, ya era algo de todos los días y yo no sabía qué hacer”, reveló Vergara.

La joven añadió que el sujeto comenzó a agredirla cuando ella vio unas imágenes de él hablando con una mujer. Vergara aseguró que se trataba de una “escort VIP”, que también la había amenazado de muerte.

"Me mandaron una selfie de ellos y se descontroló", confesó la joven recordando el maltrato por YouTube, ocurrido hace unos cuatro meses. Su familia fue clave para terminar con la violencia.

"Mi hermana me vio en la espalda con dedos marcados color morado con verde y los brazos verdes, le contó a mi mamá. Ella me sacó la venda y terminé con él", prosiguió Consuelo.

Cabe resaltar que el hombre que la maltrataba, actualmente amenaza a su familia para que elimine el video de YouTube y de todas las redes sociales que, tiene más de 200 mil reproducciones y el repudio de todo Chile.

"Llamó a mi hermana para ofrecerle plata. Al no aceptar comenzó a insultarla y amenazarla", dijo.