Madre pone trampa a acosador de su hija y le da brutal golpiza [VIDEO]

En Argentina, dieron una brutal golpiza a un acosador de una niña de 13 años, luego de que la madre de la menor le tendiera una trampa por redes sociales. Los familiares de la víctima grabaron el hecho y lo publicaron en Facebook.

En el video se ve al hombre tirado y ensangrentado, mientras lo cuestionan sobre el encuentro con la menor a lo que él responde negando todo.

La madre, Lorena Romero, compartió el caso en su cuenta de Facebook e informó que la menor fue interceptada en la calle por un hombre de unos 50 años, quien le pidió su número de teléfono para "que saliera a dar una vuelta por ahí".

La niña de 13 años, por el nerviosismo y el miedo, accedió a darle su número de teléfono. Luego la menor se escondió en la casa de una vecina y llamó a su madre llorando para contarle lo ocurrido. Es en ese momento que el acosador le manda mensaje a la menor, y Lorena, la madre, le pide a su hija que le siga el juego.

El acusado la citó frente al hospital Oscar Orias, la menor se sienta a esperar y la madre se esconde. El sujeto llega y le pide a la menor que suba a su carro, en ese momento la madre junto a otro de sus hijos van e increpan al acosador.

"Ahí lo increpo y le digo qué pretendía hacer con una nena de 13 años solo", expresó Lorena Romero. La madre subió la grabación de la golpiza en su cuenta de Facebook, en el que informó que el sujeto se encuentra detenido pero mañana lo soltarán.

"Ahora me pregunto si yo no hubiera hablado tantas veces con mis hijas sobre estas cosas y mi hija no me avisaba ¿ Qué hubiera pasado? Repito 13 años tiene mi hija. No sale, es una niña aún ¿Mañana hubiera pasado a ser una mas de la lista? Hoy fue mi hija ¿Mañana puede ser otra?", comentó Romero en su cuenta de Facebook.

La denuncia por lo ocurrido quedó radicada en la seccional policial Nº24, informó El Tribuno.