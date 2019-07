¿Tiroteo frustrado? Reportan que niño de seis años llevó arma cargada a escuela de EE.UU.

¿Cómo llegó un arma de fuego cargada a las manos de un pequeño de seis años? El menor fue detenido por la policía en una escuela de la ciudad de Columbus, en Estados Unidos, pues portaba un arma de fuego.

El niño fue visto el viernes portando un "objeto pesado" en sus pantalones, mientras ingresaba al jardín de infantes "Africentric" en esa metrópolis del estado de Ohio.

Tras ser avisados por una llamada, los funcionarios del centro lo buscaron y hallaron su arma, que estaba cargada, según un mensaje publicado en la página de la red Facebook de la policía local.

"El niño no será procesado debido a su edad", dijo la policía, que sin embargo abrió una investigación para determinar cómo consiguió el arma.

El portar armas es un derecho constitucional en Estados Unidos, donde un tercio de los adultos reportan tener posesión de al menos un arma de fuego.

Casi 40.000 personas mueren cada año por disparos, delitos, accidentes o suicidios con armas de fuego.

Desde el 1° de enero, 521 personas fueron asesinadas a tiros (excluyendo el suicidio) en Estados Unidos, y 98 menores murieron o resultaron heridos por balas, según el archivo del sitio web Gun Violence.

GUN CONFISCATED FROM KINDERGARTNER:

Today 1/11/19 a 6yo boy was found w/a gun@Africentric School.

The child will not be charged because of his age. The investigation is ongoing.

*If you've taken the time to read this please take the time to make sure guns in your home are secure. pic.twitter.com/bDPAzBGDpf