Hombre con enfermedad terminal visita a esposa que intentó matarlo tres veces

Las continuas visitas que Ray Weatherall (53) realiza a la esposa que intentó matarlo tres veces despiertan la admiración de Reino Unido. Hayley Weatherall (32), junto a su amante y la hija de este intentaron asesinar al hombre que padece una enfermedad terminal. Aún así, él la visita frecuentemente y viaja 200 millas solo para verla en prisión.

Ray Weatherall sobrevivió a un envenenamiento, recibió un disparo en la cara y una explosión en un calentador de piscina que lo dejó con quemaduras de segundo grado. Un matrimonio de riesgo.

Sin embargo, su tragedia no se detuvo allí, ya que su esposa Hayley Weatherall también planeaba matarlo usando pastillas para dormir e insulina.

Su amante Glenn Pollard, de 49 años, y su hija Heather, de 20 años también fueron condenados, junto a ella por el cargo de conspiración de asesinato.

Anoche, un miembro de la familia le dijo al medio británico Mirror: “Ray y Hayley se abrazaron y abrazaron en la cárcel. Estaban muy felices de verse el uno al otro.

"Sin embargo, son muy conscientes de que es el único lugar donde se reunirán durante mucho, mucho tiempo".

Las muestras de 'amor' de la esposa que planeó asesinar a Ray Weatherall

En una tarjeta de felicitación Hayley escribe: “Te quiero mucho y te extraño mucho más. Sé que esta no es la mejor manera de celebrar nuestro aniversario de boda, pero esta tarjeta soy yo mostrándole que no lo he olvidado y nunca lo haré".

"También sé que ya dije esto y no dejaré de decirlo, lo siento mucho y te amo más que nunca.

"Tú y nuestros bebés son todo lo que me importa y nada, y nadie se interpondrá entre nosotros, lo juro. Todo mi amor, abrazos y besos, Hayley.

Increíblemente, Ray Weatherall permanece junto a su esposa a pesar de que planeó su muerte más de una vez.



Fuente: Mirror | Daily Record