Estados Unidos: Dos heridos dejó tiroteo en centro comercial de Salt Lake City

Dos personas fueron hospitalizadas en Estados Unidos este domingo tras un tiroteo afuera de un concurrido centro comercial de Murray (Salt Lake City), en el estado de Utah, donde cientos de personas se escondieron como pudieron mientras se abrió fuego, hasta que la policía llegó a evacuar el edificio.

Los heridos son un hombre y una mujer de aproximadamente veinte años, quienes fueron baleados alrededor de la 1:30 p.m (hora local) en la entrada sureste del Fashion Place Mall en Murray, un suburbio al sur de Salt Lake City, según detalló el agente policial Kenny Bass.

Ambas personas se encuentran en estado grave, y su pronóstico es reservado. Ahora la policía del lugar busca a tres sospechosos del tiroteo, afirmó el agente Bass, quien añadió que el incidente podría estar relacionado con una disputa entre pandillas de la zona.

La policía de Utah resguardó a los visitantes hacia afuera del local comercial con las manos en alto. El lugar se encuentra en el corazón de la zona metropolitana de Salt Lake City, con tiendas que incluyen Crate and Barrel, Macy’s y Nordstrom.

BREAKING: Active shooter situation @ Fashion Place Mall. Please stay away from the area. Working to get more details. @abc4utah pic.twitter.com/CjFhlmWGVh