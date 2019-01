“Llamen a la policía que matan a mi mamá”: el desgarrador pedido de un hijo [VIDEO]

El brutal asesinato de una mujer a manos de su esposo en la localidad Fuengirola, en Málaga, ha conmocionado a España tras conocerse los detalles del crimen, contados por los propios vecinos de la zona.

La víctima es una ciudadana española de 47 años y el autor del crimen, su cónyuge, un hombre alemán de 50 años de edad. Al promediar las 7 de la noche del día sábado, la Policía recibió una alerta sobre un posible ataque machista en un domicilio ubicado en el Camino de Coín de Fuengirola.

En paralelo, las Emergencias 112 de Andalucía recibió la alerta de una llamada que solicitaba ayuda para una mujer que estaba siendo agredida, según pedía el propio hijo de la víctima.

Este servicio movilizó unidades hacia el punto donde presuntamente se cometía el ataque machista y confirmaron la muerte de la mujer, además atendieron las heridas de su hijo, un menor de 16 años, informó la agencia EFE.

Una vecina del lugar contó los momentos en los que se dio cuenta que se cometía el feminicidio y cuando el adolescente salió de su casa a pedir ayuda.

“Y yo estaba en mi comedor y empecé a escuchar chillidos, entonces fue cuando vi al niño pidiendo ayuda y bajé corriendo (…) él estaba ensangrentado y diciendo ‘por favor, ayudarme, llamen a la policía que matan a mi madre’”, contó la testigo.

Tras una intensa búsqueda, la policía dio con el paradero del asesino en el Hospital Costa del Sol de Marbella, en Málaga. El sujeto había llegado hasta el centro médico para atenderse por una herida que presentaba.

Según la versión de la misma vecina, el alemán cometió el crimen sin remordimientos pues salió de la casa donde mató a su esposa como si nada hubiera pasado.

“Yo me puse en la puerta del bloque y salió él, pero yo no sabía que él era el padre y se fue (…) Salió de los más frío y natural como si no hubiera hecho nada (…) Me dijo que se iba por ahí. (…) Ese sabía a lo que venía porque se estaban divorciado y ha venido por ella, a matarla fríamente”, agregó.

Medios locales informaron que la víctima no había presentado denuncias previas contra el padre de su hijo, recogió el portal The Huffington Post.