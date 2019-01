Precios de alimentos en México empiezan a subir por desabasto de gasolina

La situación del desabasto de gasolina en diversos estados de México viene generando gran preocupación entre los conductores mexicanos pues no cuentan con suministro para movilizarse. Este retraso en la distribución de combustible, anunciado por AMLO, viene generando ya un retraso en la distribución de alimentos a las centrales de abasto del país azteca, ocasionando un alza en el precio de los alimentos básicos.

Alza de precios de alimentos en Guanajuato

Alimentos como el chile, la cebolla y el plátano, en México, ya han sufrido un alza de precios. Esto a razón de la falta de combustible que viene retrasando la movilización de los camiones de carga de frutas y verduras.

Según cifras oficiales, el precio de estos alimentos en el paíz azteca se han elevado hasta el 300 por ciento, ocasionando graves pérdidas para los comerciantes. Los chiles como el serrano, el poblano y el jalapeño han sufrido una notable alza llegando a costar hasta 100 pesos, cuando antes solo valían 14." Los chiles son los afectados por ejemplo el jalapeño, antes estaban como en 14 el jalapeño y ahorita está a 70 más o menos, el serrano estaba en 20 y subió a más de 100 en algunos casos", mencionó una comerciante, según registra el portal Universal.

Lo más preocupante de esto es que a raíz del desabasto de siete días que viene sufriendo Guanajato, muchas personas no quieren salir de su casa para evitar gastos en movilidad. Esto ha ocasionado que los productos se mantengan aún en venta, generando mayor retraso en los ingresos de los comerciantes. "Ha subido el plátano, antes estaba en seis o siete pesos pero ahora ya está en 11 pesos, pero normalmente todavía se vendería lo que pasa es que las personas no salen de su casa para ahorrar gasolina" mencionó otra comerciante.

Mercados mayoristas manifiestan preocupación por alza de precios

La cadena internacional CNN hizo un recorrido dentro de algunas centrales de distribución de alimentos en México para conocer la situación que atraviesan los vendedores mayoristas de frutas y verduras, así como los conductores que transportan camiones con gran carga de alimentos.

Francisco de la Luz, chofer de un camión de alimentos, manifestó su preocupación por el desabasto de gasolina, señalando que esta situación probablemente le impida transportar la carga, en el transcurso de los días: " Si no hay combustible, no movemos estos carros", agregó.

Por su parte, los comerciante de la central de abasto mencionaron que si están sintiendo las repercusiones del retraso en la distribución de combustible pues hay muchos alimentos que no están llegando, debido a que los camiones no pueden movilizarse. Esta situación, naturalmente, les genera pérdidas en ventas: ""Muchos comerciantes vienen a comprarnos frutas o esas cosas pero si no hay, pues no vienen", señaló uno de los dueños de un puesto de frutas.

Por el momento, los precios de alimentos en estas centrales no han subido; sin embargo, esta situación puede cambiar si se sigue retrasando la distribución de gasolina.