India: Enfermera decapitó a bebé durante el parto

En la India, una enfermera decapitó a un recién nacido en pleno parto en un hospital en el distrito de Ramgarh, ciudad de Rajastham. La mujer tiró tan fuerte del bebé que terminó partiéndolo en dos pedazos y dejando su cabeza dentro del útero de la madre para que en otro hospital se lo puedan sacar.

El hecho ocurrió el último 6 de enero. Luego del parto, en complicidad con un colega, escondieron la parte inferior del feto en el depósito del centro médico. Luego le pidieron a la familia de la mamá que se la llevara a otro nosocomio debido a que "la placenta se había quedado dentro" y necesitaba ser intervenida con urgencia.

La mujer llegó hasta el hospital Ummed. Allí fue sometida a una operación donde los médicos se quedaron perturbados al encontrar la cabeza de un feto dentro del útero. Ahora su estado es grave y ella está luchando por su vida, informaron los médicos a los medios locales.

La familia de la madre denunció a las enfermeras irresponsables del hospital de Ramgarh en la India que atendieron el parto. Se dijo a la policía que ellas "estaban ebrias" mientras asistían a la afectada. Sin embargo, eso todavía es materia de investigación.

El ginecólogo principal del hospital de Ramgarh afirmó que fue sorprendido por su propio personal cuando le dijeron que el nacimiento del bebé ya había sido logrado, pero que debía ser trasladada la madre a otro centro médico en la India para que puedan retirar la placenta por una severa complicación.

Además, Nikhil Sahma indicó que él no se encontraba en el centro de salud al momento de la decapitación del bebé y que el personal tomó la decisión por cuenta propia.

El padre del menor que nunca nació a causa de esta negligencia denunció su malestar ante los medios locales debido a que la policía aún no arresta a quienes le hicieron eso a su esposa y a su hijo.

