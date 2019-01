Comunidad internacional repudia segundo mandato de Nicolás Maduro

A pesar de los cuestionamientos de la oposición venezolana y numerosos Gobiernos extranjeros Nicolás Maduro se atrinchera en el poder. Este jueves asumió, por segunda vez, la presidencia de Venezuela y pretende gobernar hasta el 2025. Luego de su investidura la comunidad internacional expresó su rechazo al régimen al que acusan de llegar al poder en medio de elecciones fraudulentas.

"El mundo es más grande que el imperio estadounidense y sus satélites. Aquí está presente ese mundo", declaró a pesar de que apenas 17 países acudieron a la toma de posesión de Nicolás Maduro que se realizó este jueves 10 de enero en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Durante su discurso de juramentación, Maduro dijo que “94 países se dieron cita en el acto”, pero dicha afirmación fue falsa.

Una vez que Nicolás Maduro juró como presidente de Venezuela, Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, la OEA tuvo reunión extraordinaria en la que 19 países miembros acordaron declarar "ilegítimo" al régimen, la Unión Europea lamentó el suceso y Estados Unidos afirmó que "aumentará la presión" sobre el país petrolero.

Además, venezolanos que huyeron de la crisis que asola Venezuela protagonizaron protestas en las Embajadas de los países en los que radican.

El mundo intenta levantar un cerco diplomático a la dictadura en Venezuela con el fin de sacar a Nicolás Maduro del poder y restaurar el orden democrático.

Este jueves, luego de la investidura del sucesor de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, por segunda vez, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó resolución que acuerda "no reconocer la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero del 2019".

La medida se suma a la decisión del Grupo de Lima, bloque de naciones americanas (a excepción de México) que también catalogaron de "ilegítimo" el nuevo gobierno de Maduro a la vez que hacían un llamado para que el mandatario de la nación petrolera entregue el poder a la Asamblea Nacional.

La Unión Europea (UE) lamentó que Nicolás Maduro asuma segundo mandato como presidente de Venezuela, ya que la organización hizo un llamado para la celebración de nuevas elecciones democráticas.

"Las elecciones presidenciales celebradas el pasado mayo en Venezuela no fueron ni libres ni justas. Sus resultados carecieron de credibilidad, ya que el proceso electoral no proporcionó las garantías necesarias para la celebración de elecciones integradoras y democráticas", dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, a través de un comunicado.

Tras la toma de posesión de Nicolás Maduro, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció que rompía relaciones diplomáticas con Venezuela y que cerrará la embajada paraguaya en Caracas.

El mandatario sustentó su posición al "ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional".

Ecuador ratificó este jueves que no reconocerá la legitimidad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y avalará el llamado a que se celebren nuevos comicios "en una fecha cercana".

En la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) de este jueves, Quito votó a favor de una resolución en contra de la Presidencia de Maduro, junto con 18 países del continente, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, EE.UU., Canadá y Perú.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. reiteró este jueves que no reconoce la legitimidad del nuevo régimen de Nicolás Maduro. Además afirmaron que aumentarán la presión internacional sobre la "dictadura chavista" para liberar al país de un "gobierno corrupto".

El documento menciona: "Los Estados Unidos condenan hoy la ilegítima usurpación de poder de Maduro tras las elecciones desleales e injustas que impuso al pueblo de Venezuela el 20 de mayo de 2018. Seguiremos siendo firme en el apoyo al pueblo venezolano y continuaremos usando todo el peso de nuestro país, poder económico y diplomático para presionar por la restauración de la democracia".

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela.