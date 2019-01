Donald Trump visitó frontera sur de EE.UU.: "México pagará por el muro"

Donald Trump no cede a su afán antiinmigratorio y Estados Unidos padece ya por 20 días el cierre parcial de su Administración. ¿La razón? El Congreso, de mayoría demócrata, no aprueba partida presupuestaria que asciende a 5.700 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México y el mandatario estadounidense se mantiene firme en su demanda. Por ello, este jueves viajó hasta Texas para insistir en su postura y, desde allí amenazó con declarar emergencia nacional si el Congreso no aprueba su pedido.

“O tenemos una victoria, llegamos a un acuerdo porque creo que un acuerdo es una victoria para todos, o declararé una emergencia nacional”, advirtió Donald Trump desde la Casa Blanca minutos antes de viajar a McAllen, en Texas.. “No estoy listo para hacerlo todavía, pero si tengo que hacerlo lo haré”.

También se victimizó y achacó culpabilidad al Congreso: "Tiene que ser aprobado por el Congreso. Probablemente no ocurra, tal vez porque quieren hacer el mayor daño posible, solo por las elecciones presidenciales de 2020".

Una vez en el lugar, reafirmó dicha declaración puesto que señaló: "México pagará por el muro, no digo que México me dará un cheque por veinte billones o diez billones, pero pagará" (a través del acuerdo de libre comercio), aseguró Trump sobre la que fue una de sus promesas de campaña.

Trump rechaza negociaciones con los demócratas por construcción de muro fronterizo

Según Donald Trump, su exigencia se fundamenta en la necesidad de detener una crisis de crímenes violentos causada por la inseguridad en la frontera sur. Incluso señaló que puede ser construido de acero, en lugar de cemento a fin de que el Parlamento ceda a su petición. Mientras que los demócratas califican el muro como "inmoral" e "ineficaz".

Apenas un día antes de su viaje a Texas, el mandatario estadounidense abandonó su reunión con los demócratas del Congreso a los pocos minutos y los esfuerzos por reactivar la Administración quedaron estancados.

La reunión duró apenas 14 minutos y se efectuó en la Sala de Crisis de la Casa Blanca. Según el relato de los demócratas, ellos solicitaron al presidente la reapertura del gobierno, pero él les respondió que si él aceptaba ellos no aprobarían el presupuesto para su política migratoria. Luego, el mandatario de Estados Unidos le preguntó, directamente, a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi: ¿Si él reactiva el gobierno, ella financiaría el muro fronterizo? La respuesta de Pelosi fue definitiva: no.

¿Qué implica la declaración de emergencia con la que Trump amenaza?

La medida con la que Donald Trump amenaza reiteradamente le permitiría acceder a fondos federales destinados a las fuerzas militares y redirigirlos, sin recurrir al Congreso, a construir el muro que prometió en su campaña.