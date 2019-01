EE. UU. a Maduro: "Continuaremos incrementando la presión contra régimen corrupto"

Presiones que buscan erradicar la crisis en Venezuela. A través de un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. reiteró este jueves que no reconoce la legitimidad del nuevo régimen de Nicolás Maduro. Además afirmaron que aumentarán la presión internacional sobre la "dictadura chavista" para liberar al país de un "gobierno corrupto".

El documento menciona: "Los Estados Unidos condenan hoy la ilegítima usurpación de poder de Maduro tras las elecciones desleales e injustas que impuso al pueblo de Venezuela el 20 de mayo de 2018. Seguiremos siendo firme en el apoyo al pueblo venezolano y continuaremos usando todo el peso de nuestro país, poder económico y diplomático para presionar por la restauración de la democracia".

Las autoridades firmantes reiteraron su apoyo a la Asamblea Nacional, a quienes consideran como "la única rama legítima debidamente elegida por el pueblo", mas no al presidente Nicolás Maduro.

"Hemos implementado y continuaremos imponiendo revocaciones de visas y otras restricciones para los actuales y antiguos funcionarios del Gobierno venezolano y sus familiares", agrega el documento de los Estados Unidos. Esta es una medida similar a la que fue hecha por la República del Perú en los últimos días para de alguna forma poder frenar la crisis en Venezuela.

A su vez, el consejero de Seguridad Nacional de Washington dijo a través de su cuenta oficial de Twitter: "Los Estados Unidos no reconocerán la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro. Seguiremos aumentando la presión sobre el régimen corrupto, apoyando a la democrática Asamblea Nacional (Parlamento) y pidiendo democracia y libertad en Venezuela".

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela.