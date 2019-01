¿Cómo cargar gasolina en Guanajuato? Diez reglas que debes seguir según el decálogo

En Guanajuato operan solamente el 10 % de las gasolinerías. De acuerdo a información brindada por el gobierno del estado mexicano, solo 60 de las 597 estaciones de servicio tienen combustible.

Es por este motivo que el sector empresarial gasolinera de Guanajuato dio a conocer el decálogo para el abasto de combustible

Decálogo para el abasto de combustible en gasolineras

Mantener la calma en la compra de combustible No realizar compras de pánico Respetar la logística de venta de cada estación de servicio Acatar las instrucciones de la autoridad La venta máxima de gasolina por vehículo serpa de 500 pesos La venta en bidón está limitado a 100 pesos por persona Queda estrictamente prohibida la reventa de combustible Las filas tendrán un límite de máximo 500 vehículos y se prohíbe el apartado de lugares Tendrán preferencia los servicios de seguridad pública, emergencias, transporte urbano y aseo público para abastecerse sin hacer fila Las autoridades apoyarán vigilando el cumplimiento de los puntos anteriores.

Medidas para hacer frente al desabasto de gasolina

Para prevenir la escasez, policías armados patrullarán las calles en bicicleta. 200 oficiales de seguridad de Nezahualcóyotl vigilarán las calles de esta forma luego de la sobredemanda de gasolina en el municipio de México.

Esta se aplicó para no tomar como pretexto el posible desabasto de gasolina para no patrullar las calles y cumplir con sus labores como policías. “Hoy en Nezahualcóyotl todavía no tenemos una crisis de desabasto de gasolina. Tenemos una crisis de sobredemanda. La población se ha preocupado y ha estado comprando más gasolina de la que necesitan”, informó el director de la Policía municipal, Jorge Amador.