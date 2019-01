Papá fue denunciado por abandonar a niña de 9 años ‘como castigo’

La Policía de Alemania recibió la llamada de un hombre, que alertaba que había encontrado a una pequeña de nueve años. De inmediato, el personal se movilizó para resguardar a la menor y se dispuso a investigar si se había perdido o había sido abandonada.

Horas más tarde, el panorama se aclaró. Un padre de familia quería darle una ‘lección’ a su hija. El ciudadano alemán estaba cansado de que su hija no quería dormir y se dispuso a castigarla. Se puso al volante y condujo por la carretera del estado de Mecklemburgo-Antepomerania, al noreste de Alemania.

Luego, dejó abandonada a la niña de nueve años en el camino de Stralsund a Altefähr. Se alejó con el automóvil hasta que la menor no pudo verla. Cuando fue detenido por la Policía de Alemania, contó que luego de un momento regresó al lugar donde la había dejado. Sin embargo, no la encontró. La niña no estaba en el lugar, sino perdida en algún lugar del distrito de Rügen.

Él y la madre buscaron a la menor de forma inmediata, pero no pudieron encontrarla. Más tarde se enteraron que un desconocido había visto a la hija de ambos deambulando sola, y había llamado a la Policía para reportar a la niña que se veía perdida.

Las autoridades de Alemania han denunciado al padre de familia por abandono a una menor. El alemán intentó justificar sus actos diciendo que lo había hecho para que su hija viera “lo bien que le va en casa”, según DW. Además, los servicios sociales interrogaron a la mamá. La pequeña fue entregada a la madre mientras duren las investigaciones.