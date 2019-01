Arrestan a hombre que intentó deshacerse de perrito abandonándolo en la carretera

En Estados Unidos la policía arrestó a Matthew Sanders, un vecino de la ciudad de Stone Mountain, en Georgia, bajo acusaciones de crueldad hacia los animales. El hombre manejaba su coche a toda velocidad mientras que su perro intentaba seguirlo en una transitada autopista en medio de la noche.

Un hecho de maltrato animal que indignó a miles de usuarios en las redes sociales. Los agentes detuvieron el auto y encontraron que el chofer tenía una correa de perros entre las manos. Este dijo que había encontrado al can hace una semana y media y que quería deshacerse de él porque no le obedecía. Además agregó que recientemente se había mudado de departamento y que el dueño del mismo le pedía un dinero adicional por tener una mascota.

Según recogió The Washingtong Post, el mal dueño argumentó que quiso llevar al animal hasta un refugio para perros, pero este se asustó y saltó del coche en plena carretera. Luego de eso empezó a seguirlo en medio de la noche entre tantos carros que pasaban y que pudieron haberlo lastimado.

La policía de Estados Unidos le imputó cargos por 'hacer pasear' al perro sin correa, comportamiento peligroso y crueldad hacia los animales. Así también lo acusaron de manejar con los faros apagados y sin placa. Sin embargo, no se especificó cuántos días pasará este hombre entre rejas.

Hasta el momento se sabe que el perro se encuentra recuperándose en una clínica veterinaria en Georgia. La justicia de Estados Unidos evaluará si este debe ser puesto a disposición de un refugio donde no corra peligro de sufrir maltrato animal.

Matthew Sanders was arrested for trying to abandon his dog along Breckinridge Blvd on Sunday. The dog was taken to the Animal Shelter. An adoption is pending. Open images for details. pic.twitter.com/jOu72oWG6x