Youtuber 'cazapedófilos' se hace pasar por niñas para atrapar a pervertidos [VIDEO]

Un youtuber de nombre Brando Vives de 22 años en Argentina liderada un grupo de hackers llamado los “caza pedófilos” que, actualmente son muy conocidos en la ciudad de La Plata por interceptar conversaciones y atrapar a hombres que intentan tener algún ‘romance’ con menores de edad.

En esta oportunidad, Vives se hizo pasar por una niña de 12 años de usuario ‘cami_lobo’ y, presuntamente iba a concretar una cita con Maximiliano un hombre de 42 años. Arregló un encuentro y lo expuso. El hecho quedó grabado en la plataforma de YouTube.

En la conversación de Whatsapp que fueron publicado en el video de YouTube se observa como la supuesta niña de 12 años le dijo que estaba viendo Peppa Pig y el hombre le contestó que lo fuera a ver en su casa.

Luego de unos minutos el sujeto le confirma que está cerca de su casa y es Brandon Vives quien lo intercepta y le dice “Camila es mi hermana. ¿Sabes que tiene 12 años? Tengo todos los chats”. El pedófilo gira la llave de su carro y escapa. Los videos de este joven se han hecho viral a través de YouTube.

Otros casos de pedofilia

Hace algunos meses, también en Argentina, atraparon a un pedófilo de nombre Santiago, con quien también acordaron un encuentro. En el momento del acercamiento, el hombre se defendió diciendo que la niña le había escrito.

En la última semana Vives atrapó a otro pedófilo de nombre Juan.

“Yo soy el hermano de Camila. Tiene 12 años", dijo el youtuber.

“Yo le dije que no quería nada, no soy un pedófilo", contestó el hombre y agregó: "le iba a hablar y decirle que no haga esto. Que no se meta en lugares que no va a entender".

Para disculparse, Vives lo desafió a saltar un auto, a imitar un pato y a un caballo.