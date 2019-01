El drama del cachorro paralítico que fue abandonado en callejón la noche de Navidad

Maltrato animal en plena Nochebuena. Ni el sentimentalismo que reina en Navidad impidió que los cuidadores de un cachorrito de cinco semanas con parálisis en sus patas traseras decidieran abandonarlo en plena gélida noche. Dave Holgate lo halló solo y temeroso en un callejón de Bradford, Yorkshire, en Reino Unido e inmediatamente lo llevó con un veterinario.

Su rescatista salvó al cachorro de una muerte en la soledad, pues lo llevó a su casa para cuidarlo y después denunció el abandono ante la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), asociación que protege a los animales y que inició una investigación.

"Desafortunadamente, el pequeño cachorro de cruce se encontraba en un estado terrible", declaró Dave Holgate.

"Sospecho que el criador lo abandonó cuando se dieron cuenta de que necesitaría un tratamiento veterinario costoso o que no vendería", agregó el inspector.

Al examinarlo, el veterinario determinó que no podía hacer nada por el cachorro, quien estaba sufriendo por el dolor en sus patas, así que decidieron aplicarle la eutanasia.

"Dios sabe cuánto tiempo estuvo el pobre cachorro en este estado; puede haber nacido así o haberse deteriorado a medida que crecía", declaró el veterinario.

"Es tan triste que no pudiéramos salvar a este pequeño cachorro, pero me alegro de que ya no esté sentado dentro de una caja de cartón frío, asustado y con dolor", agregó el inspector Holgate.

Luego, lamentó que los cuidadores del perrito lo hayan alejado de su madre y sus hermanos a pesar de las condiciones de sus patitas y en plena Navidad.

"Ahora estoy muy preocupado por su madre y estoy apelando a cualquiera que reconozca a este cachorro o pueda saber de dónde ha venido para ponerse en contacto llamando a nuestra línea de apelaciones de inspección al 0300 123 8018", concluyó.