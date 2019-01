Jóvenes de Reino Unido crean ducha móvil para transformar la vida de indigentes

En Reino Unido, un grupo de jóvenes le dieron solución a uno de los problemas más álgidos por el que pasan cientos de personas que habitan en las calles. Con voluntad y mucha creatividad inventaron la primera ducha móvil que cuenta, incluso, con un servicio de lavandería para que los indigentes puedan usarla y así tener la ropa limpia.

La llamada "The Shower Machine" fue creada por los integrantes de la ONG, Hope For Food, una fundación que brinda ayuda a la gente pobre en sus necesidades más básicas como alimentación y aseo. Claire Matthews, su fundadora, dijo que se le ocurrió esta idea luego de conversar con muchas personas que viven en situación de carencia y quienes no pueden ir hasta otras ciudades en Reino Unido que ofrecen servicios similares.

"Tengo entendido que hay otras duchas en Bournemouth pero las personas no pueden caminar tanta distancia. Esta iniciativa es ideal, está cerca y mientras lavas tu ropa puedes tomar un baño”, explicó Claire Matthews .

Esta medida puede ayudar a cuidar de cierto modo la salud de cientos de personas en Reino Unido, pero hace falta aún más apoyo para los gastos de combustible, agua y mantenimiento de las máquinas, según explicaron los jóvenes integrantes de Hope For food.

Reino Unido atraviesa una de las mayores crisis de pobreza en los últimos años. Un estudio de la fundación Joseph Rowntree reveló que cerca de 400 000 niños y más de 300 000 ancianos se han sumido en esta situación de escasez desde 2013, cifra que se suma a la que ya había anteriormente.