El asombroso caso médico de unos gemelos que nacieron con 12 días de diferencia

En Reino Unido, una mujer de 32 años se convirtió en el caso médico más peculiar al dar a luz a unos gemelos con 12 días de diferencia. Ella cuenta que nunca se enteró que estaba embarazada hasta dos semanas antes de su parto cuando se realizó un test y resultó positivo.

"Mis periodos mensuales se habían detenido, pero simplemente lo atribuí al estrés. No tenía una barriga de embarazada", dijo la británica Vicky Green al Daily Mail. Comentó que en ese momento no lo podía creer. Cuando fue al médico, este le dijo que el motivo de que no haya notado sus 26 semanas de embarazo fue porque los gemelos que llevaba se habían recostado muy cerca de su columna vertebral.

Sin embargo, uno de ellos corría peligro dentro del vientre de Vicky Green, por lo que el doctor le recomendó que debía nacer de manera prematura y dejar a su hermana desarrollarse en su propia placenta. Así nació Presley en un hospital de Reino Unido pesando 680 gramos.

Luego de la primera cirugía, los médicos le dijeron a la madre que vaya a casa porque no había signos de sufrimiento fetal. 12 días después la mujer desarrolló una grave infección y le recomendaron que diera a luz para evitar comprometer la vida de la bebé que quedaba a dentro y que ya llevaba varios días lejos de su gemela. Ella decidió hacerlo y de inmediato la sometieron a una cesárea.

La última de los gemelos en nacer se llamó Paisley con 1,1 kilos, ella junto a su hermana pasaron 5 meses bajo observación en el hospital de Reino Unidos hasta que fueron dados de alta.