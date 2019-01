Youtuber denunció brutal golpiza de su esposo antes de que lo hallaran muerto

Vía Youtube. La conocida tatuadora e ‘influencer’ Verónica Duque denunció hace tres días a través de las redes sociales el presunto maltrato que había sufrido a manos de su pareja. Hoy comunicó mediante Twitter que su esposo fue hallado muerto. Según las autoridades de Colombia, el joven se habría suicidado.

“Que tu supuesto ‘amor de la vida’ te agarre la cara a patadas”, escribió este sábado la youtuber colombiana, “es algo que no le deseo ni al peor de mis enemigos”. En otra publicación en la red social adjuntaba una fotografía de su rostro ensangrentado, en la que denunciaba a su pareja. “Mi esposo Esteban Madrigal me acaba de romper la cara basado en una escena de celos. Por si me pasa algo mientras mis papás llegan, la culpa es completamente suya”, alertó la colombiana conocida por su videos de contenido en Youtube.

En la madrugada del sábado 29 de diciembre, en un barrio de Caldas, Colombia, Esteban Madrigal, de 28 años, tuvo una discusión por celos con su esposa, que terminó en una golpiza salvaje. Según el testimonio de Verónica Duque, ambos estaban tomando unos tragos cuando sucedió. Ella fue a su casa y mientras esperaba que llegaran sus padres, lanzó un grito de alerta por sus redes sociales.

Horas después, autoridades de Colombia informaron que el cuerpo de un hombre que se había arrojado por el puente Vizcaya. Las autoridades determinaron que era el esposo de la youtuber, Esteban Madrigal. Debido al golpe de su cabeza contra el cemento, sufrió un trauma cráneo encefálico que resultó mortal.

La youtuber colombiana Verónica Duque aprovechó para aclarar algunas cosas a través de las redes sociales. Ante las críticas de que su publicación con la denuncia por violencia vía Youtube y Twitter, ella aseguró que su esposo dejó olvidado el celular en su cuarto y que nunca leyó lo que ella había escrito.