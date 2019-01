Donald Trump a Bolsonaro, presidente de Brasil: “Estados Unidos está contigo”

El mandatario de Estados Unidos felicitó a Jair Bolsonaro y aseguró que su país respaldaba al presidente de Brasil. Esta mañana, Donald Trump fue uno de los primeros brindar su respaldo público al hombre que polarizó las elecciones del país latinoamericano.

“Felicitaciones al presidente Jair Bolsonaro, quien acaba de ofrecer un gran discurso inaugural. ¡Estados Unidos está contigo”, escribió Donald Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Minutos después, Jair Bolsonaro respondió por la misma vía, honradísimo y con absoluta cortesía. “Estimado señor presidente, realmente aprecio sus palabras de aliento. ¡Juntos, bajo la protección de Dios, traeremos prosperidad y progreso a nuestro pueblo!”, escribió el mandatario brasileño, quien durante la campaña fue bautizado por los medios locales como el 'Trump brasileño'.

Durante la toma de posesión, que ocurrió este 1 de enero de 2019, el nuevo jefe del Estado de Brasil afirmó su lucha contra la corrupción que habría conducido a su país a una crisis. Además, convocó a los legisladores a acabar con estas “prácticas nefastas”. “Esa irresponsabilidad nos condujo a la mayor crisis ética, moral y política de nuestra historia”, aseguró, según recogió Infobae.

Jair Bolsonaro, un capitán del Ejército brasileño, es el presidente número 38 del país sudamericano. Durante la campaña por la presidencia de Brasil enfiló sus críticas hacia el Partido de los Trabajadores, de Inácio Lula Da Silva, con motivo de la operación Lava Jato, la mayor operación de la Justicia brasileña que puso al descubierto presuntos sobornos a funcionarios del gobierno para obtener licitaciones en obras de construcción.

El próximo ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, fue quien puso tras las rejas a Lula Da Silva, el entonces juez del caso Lava Jato, Sergio Moro.

Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God’s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA