Acusado de feminicidio dice que víctima se prendió fuego “jugando” con el encendedor

En Argentina, el testimonio de tres personas casi deja en libertad a un hombre acusado ahora de incendiar a su pareja. Una vecina, una doctora y el trabajador de la ambulancia, que trasladó a Yanina Miranda con el cuerpo quemado a un centro de salud, afirmaron que la mujer les dijo que ella misma se había rociado con alcohol y luego se había prendido fuego.

“No lo quiso hacer”, dijo Yanina Miranda a la vecina que la auxilió. Pamela vivía al frente y corrió hacia la casa de Juan Carlos Monjes y su pareja cuando al ver una llamarada de fuego. Luego vio salir a sus vecinos. Ella, con medio cuerpo incendiado, y él, con las manos negras. La llevó a su casa y la puso bajo la ducha. “Le dije que me iba a hacer esto, no me imaginé que me iba a lastimar tanto”, escuchó después.

La doctora y el trabajador de la ambulancia repitieron eso a la Justicia de Argentina. En todo momento, Yanina Miranda asumió la culpa. Ella y Juan Carlos Monjes tenían una hija de 15 años.

Debido a las quemaduras que sufrió en el 45% de su cuerpo el 12 de noviembre, la madre de familia falleció una semana después. Su familia acusó a su reciente viudo de haberle prendido fuego.

La hija de Miranda y Monjes confirmó que escuchó un fogonazo y que su madre vivía una situación de violencia familiar. Sin embargo, esto no fue suficiente para la Justicia de Argentina, que estableció que los otros tres testimonios tenían mayor peso.

Una conversación de WhatsApp le dio un nuevo giro a la investigación. Un amigo de la víctima pudo demostrar que ella quería separarse de él porque sufría abusos.

También existen indicios de violencia. Ella denunció a Juan Carlos Monjes en la Comisaría de la Mujer de Escobar en julio del 2017. Pero retiró la denuncia cuando fue golpeada nuevamente.

La fiscalía modificó el caso a ‘homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando relación de pareja y violencia de género’, según Infobae. Él está detenido desde el 5 de diciembre, y mantiene la versión de que la madre de su hija se incendió “jugando” con el encendedor, como recogió el medio citado.