Vivía ahorrando extremádamente y al morir deja 11 millones de dólares a la caridad

En Estados Unidos, un hombre de 63 años que había pasado su vida entera ahorrando extremadamente se convirtió en noticia luego de que al morir se revelara que había amasado una fortuna de 11 millones de dólares que dejó como herencia a los niños de la caridad.

Alan Naiman vivía en Wahsington, no estaba casado ni tenía hijos. Según relatan sus amigos, su estilo de vida era muy austero porque ahorraba cada centavo que podía: no iba a fiestas, aprovechaba el cierre de los centros comerciales para comprar cosas de ofertas y hasta se remendaba los zapatos con cinta adhesiva con la finalidad de no gastar en zapateros o comprarse unos nuevos.

Incluso, Alan Naiman trabajaba en tres turnos para acumular todo el dinero que podía. Se conoció que como empleado del Departamento de Servicios Sociales de Estados Unidos ganaba más de 67 mil dólares al año y que había recibido una herencia millonaria de sus padres que nunca se dispuso a gastar.

Desde Washington, su amiga Sashi Karan dijo a los medios locales que, pese a que lo conocía desde hace mucho tiempo, era muy poco lo que sabía de la vida privada de su también colega, pues este era muy cerrado en sus temas personales. “No sé si era solitario. Creo que era un ermitaño”, dijo.

Tras su muerte, Alan Naiman dejó 2.5 millones de dólares a la fundación Pediatric Interim Care Center y otros 9 millones a la organización Treehouse, en Estados Unidos. Ambas se dedican al cuidado de niños enfermos y en situaciones de abandono.