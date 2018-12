Aterrador momento en que globo aerostático tripulado se incendia en pleno vuelo [VIDEO]

En Australia, un globo aerostático que llevaba una tripulación de 15 pasajeros y un piloto se incendió en pleno vuelo. Esta situación motivó un aterrizaje de emergencia para salvaguardar la vida de quienes estaban a bordo.

Una pasajera de 27 años fue trasladada al hospital del estado de Victoria debido a que sufrió algunas quemaduras que fueron consideradas leves por los médicos. De ella se sabe que se encuentra estable y restableciéndose de esta aterradora experiencia.

Aún no se ha podido determinar con exactitud el motivo por el cual este globo aerostático se incendió en pleno viaje la mañana del último miércoles 26 de diciembre. La única información que ha podido recopilar la policía de Australia es que solo pasaron 40 minutos desde que habían despegado del parque Wanden para que de inmediato regresaran a tierra firme.

“El piloto, uno de los pilotos de globos aerostáticos comerciales más experimentados de Australia, con aproximadamente 5500 horas al mando, voló la aeronave en circunstancias difíciles y logró aterrizar de manera segura, luego evacuar del avión a los pasajeros y él mismo”, dijo la National Commercial Ballooning Industry en un comunicado.

Por su parte, la Oficina de Seguridad del Transporte Aéreo de Australia ha abierto una investigación completa sobre lo que ocurrió.

A través de las imágenes recogidas por la agencia ABC se puede notar cómo quedó parte del globo aerostático y las cuatro unidades de bomberos que acudieron a este parque para apagar el incendio antes de que llegue a mayores.

The moment a hot air balloon caught fire during a terrifying flight over the Yarra Valley. 15 people were onboard the flight. A 27-year-old woman was taken to hospital for observation. The basket was destroyed during the blaze. #7News pic.twitter.com/JUpcKRxkKg