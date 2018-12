Ringo, el perro policía al que abandonaron en un albergue tras diez años de servicios

Estados Unidos. A pesar de sus nueve años de servicios un perro policía fue confinado en un albergue. Él trabajó en el Departamento de Policía de Jackson, Mississipi y en octubre culminó su trabajo con todos los honores. Sus ‘colegas’ aseguraron que Ringo se iría a vivir al domicilio de Carl Ellis, el agente que estuvo a su cargo en sus labores de rastreo de drogas, pero su final no fue idílico. Un post en Facebook reveló su destino.

Una fotografía de Ringo en un refugio de animales de un suburbio de Jackson alertó a Randy Hare, un entrenador profesional de canes que se encargó de la formación del animal una década atrás.

La publicación en Facebook de su exentrenador reveló que el can fue abandonado en el Refugio de Animales Webster.

Los responsables del albergue sospecharon que el animal era un oficial K9, es decir, un policía canino. Entonces contactaron al instructor experto Randy Hare, quien reconoció a su alumno al instante.

Inmediatamente, procedió a librarlo de su destino abandono. Corrió hacia el albergue para liberarlo. Al verlo, el perro se abalanzó sobre su antiguo instructor y le prodigó muestras de afecto.

"¿Por qué iba a darle la espalda al perro y entregarlo de esa manera" se preguntó el entrenador Hare en una entrevista, acerca de Carl Ellis, el agente que se comprometió a cuidar del animal.

"Nunca soñé en mil años que él haría esto. Pensé que al menos me llamaría primero y me dejaría ayudarlo" añadió.

Randy Hare lo adoptó y lo llevó a casa, lugar que ahora será su hogar definitivo.

Luego del escándalo, el diario estadounidense The New York Times reveló que el agente que abandonó al can en un albergue fue degradado. El jefe del Departamento de Policía de Jackson, James E. Davis, lo removió de su cargo y nunca más volverá a formar parte del equipo de investigación de narcóticos. A partir de ahora solo cumplirá labores de patrulla.