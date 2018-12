Afirman que Trump habría eludido servicio militar durante guerra de Vietnam

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha visto envuelto en un escándalo debido a una revelación hecha por el diario The New York Times. En este se afirma que el mandatario no hizo servicio militar obligatorio debido a que un médico muy amigo de su padre le habría hecho el favor de diagnosticarle una enfermedad que le impedía cumplir con ese deber.

Según el diario, el podólogo Larry Braunstein le diagnosticó a Trump espolones óseos a los 22 años, razón por la cual este no fue a combatir en Vietnam como los demás jóvenes de esa edad. Esta confesión la habrían hecho las dos hijas del médico que falleció en 2007 y que en todo momento contaba cómo fue que ayudó al ahora mandatario para hacerle un favor a su padre, Fred C. Trump, a quien alquilaba una oficina en su edificio.

Según las mismas hijas del Dr. Braunstein, habría un segundo médico involucrado: el doctor Manny Weinstein, quien murió en 1995 y vivió en dos pisos propiedad de Fred Trump. Sin embargo, el The New York Times admitió que no ha encontrado documentos que corroboren la versión de las mencionadas mujeres.

“No tenía poder en esos días” le dijo Donald Trump al periodista Michael D’Antonio en 2014. “Mi padre era un promotor de Brooklyn, por lo que esto no era como ahora”, dijo el magnate.

Por su parte el medio norteamericano dijo que por la década de 1960 había muchas formas de evitar el servicio militar, y esta era una práctica muy común entre las familias ricas de los Estados Unidos quienes no querían que sus hijos vayan a pelear en la guerra en Vietnam.