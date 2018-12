Padre realizó seis vuelos en avión para que hija azafata no pasara sola la Navidad

La publicación en Facebook de un cibernauta se ha vuelto viral en las redes sociales debido a que trae una historia real de Navidad que es digna de narrar. Un hombre compró todos los boletos de los vuelos en los que su hija azafata tenía que laborar durante esta fecha.

Mike Levi contó a ABC News que este día lunes, mientras viajaba en el vuelo DL2494 de Delta Airlines desde la ciudad de Fort Myers a Detroit, (Estados Unidos) decidió hablar con la persona que se encontraba a su lado, identificado como Hal Vaughn.

Levi le preguntó si es que regresaba a casa, no obstante, el adulto mayor le dijo que no, sino que en realidad estaba en el vuelo porque una de las azafatas era su hija y no deseaba que pasara la Navidad sin la compañía de nadie.

El hombre quedó completamente sorprendido por la historia y el amor que el padre demostraba para su hija, por lo que le pidió a ambos si podía sacarles una foto y contar la historia en la redes sociales. Los Vaughn se lo permitieron.

“Tengo el placer de estar sentado al lado de Hal en mi vuelo de retorno a casa. Su hija Pierce fue nuestra asistente de vuelo quien tuvo que trabajar en Navidad. Hal decidió que pasaría esta fecha con ella. Así que está volando en cada uno de vuelos de ella hoy y mañana alrededor del país para pasarla con su hija en Navidad. Qué fantástico. Les deseo a ambos una muy ¡Feliz Navidad!”, escribió el usuario en su Facebook.

Tras hacerse conocida su historia en las redes sociales, la joven azafata también se pronunció y agradeció todas las muestras de cariño hacia ella y su padre.

“¡El primer viaje de papá usando sus beneficios fue todo un éxito! Un especial agradecimiento a a todos los pacientes, maravillosos agentes de embarque de todo el país ay ami perfecto equipo de trabajo. Él lo hizo en todos los vuelos e incluso tomó primera clase RSW-DTW (milagro de Navidad). (...) ¡Un grito por Mike Levy por ser un excelente pasajero de primera clase y ayudarnos a entender lo genial que es esto en realidad!”, escribió Pierce Vaughn en Facebook.