Donald Trump le preguntó a un niño de 7 años: "¿todavía crees en Papá Noél?"

En vísperas de Navidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló anoche por teléfono con un niño de siete años y le preguntó si "todavía" creía en Papá Noél, unos comentarios que han desatado hoy una nueva ola de críticas contra el mandatario.



"¿Todavía crees en Papá Noél? Porque a los 7 años de edad, eso ya es marginal, ¿verdad?", se preguntó Trump.



El presidente formuló ese comentario mientras conversaba por teléfono con el pequeño, llamado Coleman, y al que Trump acabó por decirle: "bueno cariño, feliz Navidad, y cuídate mucho y di hola a tu familia, ¿de acuerdo? Di hola a todo el mundo".





Trump y la primera dama, Melania, participaron en la noche anterior a Navidad en el tradicional programa "Sigue a Santa", del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD).





El NORAD habilita una página web (www.noradsanta.org) que permite seguir en tiempo real el viaje de Papá Noél.





Este año, unos 1.500 voluntarios ayudaron a los más pequeños a saber dónde está 'Santa' y respondieron a sus dudas, por ejemplo por qué el reno Rudolf, que lidera el trineo, tiene una nariz tan roja; o cuándo es el cumpleaños de Papá Noel o quién le trae a él los regalos.





El Norad y su predecesor, el Comando de Defensa Aérea Continental (Conad), siguen el viaje de Papá Noel desde hace 63 años.





Los comentarios de Trump hicieron que algunos medios, como el diario New York Daily News, se burlaran del mandatario y lo compararan con el "Grinch", un personaje de ficción que roba la Navidad.



El New York Daily News ya había comparado a Trump con el "Grinch" hace dos días debido al cierre parcial administrativo, que ha dejado sin fondos al 25% de las agencias gubernamentales.

