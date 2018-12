EE.UU.: reportan tiroteo en centro comercial Wellington Green de Florida

Tiroteo en Estados Unidos desata zozobra en el centro comercial Wellington Green, cerca de West Palm Beach, Florida. La policía disparó a un hombre armado y este respondió con balas. En el enfrentamiento un perro K9 resultó herido.

Hasta el momento no se reportan víctimas humanas y el sospechoso permanece bajo custodia policial.

This is the scene at the Mall at Wellington Green. Palm Beach deputies say a K9 has been shot and a suspect is in custody. @CBSMiami pic.twitter.com/oC94fFPY4l