Olvidó boleto de lotería por varias semanas y estuvo a punto de perder 100 millones de dólares

En Reino Unido un hombre de 51 años estuvo a punto de perder la oportunidad de convertirse en multimillonario luego de olvidar durante varias semanas un boleto de lotería que había comprado y que salió premiado con casi 100 millones de dólares.

El afortunado se llama Adrew Clark, de 51 años, pero se denomina a sí mismo como 'el hombre que casi perdió 76 millones de libras'. Él cuenta que encontró el boleto premiado entre la ventana de su auto varias semanas después de ser anunciado el sorteo de la lotería Euromillones.

Andrew Clark se enteró por las noticias que reventó el pozo, pero que nadie había ido a recogerlo hasta entonces. Su novia y su sobrina le pidieron durante varias semanas que revisara los boletos de las antiguas loterías que había comprado.

En su vehículo este contaba con una bolsa llena de boletos de lotería que adquirió desde hace unos meses atrás, entre ellos, el billete de Euromillones que estaba premiado con 96 millones de dólares al cambio. Esta sería la décimo segunda suma de dinero más grande ganada en una lotería de Reino Unido, según informa Sky News.

El afortunado Andrew Clark ya se compró una nueva casa y dos autos. Incluso comentó a los medios que tuvo la oportunidad de poder ayudar a sus familiares con sus problemas de dinero.

"Esto me parece una historia mágica de Navidad", dijo el multimillonario cuando fue presentado por la lotería Euromillones a los medios de comunicación con la finalidad de dar a conocer este peculiar caso sucedido en Reino Unido.

