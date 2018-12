“La mujer no está diseñada para jugar al fútbol”, dijo dueño de club deportivo

El fútbol no debería ser practicado por mujeres según el dueño del club FCSB de Rumania, Gigi Becali. Aseguró también que abandonaría el deporte si se viera obligado a crear un equipo femenino.

“Ella no está diseñada para jugar al fútbol. Su cuerpo no está hecho para el fútbol. Es peligroso. La mujer fue creada para ser bella, para atraer al sexo opuesto", aseguró el exlegislador de Rumania, según recogió CNN. “Estamos afectando a las mujeres dejándoles jugar al fútbol o permitiéndoles boxear. Deben jugar balonmano, voleibol, baloncesto, pero no deportes agresivos", explicó Gigi Becali.

El dueño del club deportivo mencionó que hacer un club de fútbol femenino sería ir “contra la voluntad de Dios”.

Este hombre es un personaje en el fútbol de Rumania, pero también un ex miembro del Parlamento. Él renunció por temas vinculados a corrupción. Además, según el medio citado, recibió un premio por ser una de las personas más homofóbicas de su país y ha sido calificado por el Washington Post como el “dueño más ofensivo en los deportes mundiales”, tal como se recoge en el medio citado.

Su declaraciones causaron gran indignación en Twitter. Tomando como base las declaraciones de los usuarios en contra de esta visión discriminatoria, que, aseguran, “es sexista” y que “todavía está atrapado en la época en la que nació”.

Incluso una futbolista de Rumania, Teodora Meluţă, se pronunció al respecto. Ella adujo que si se aplicara esa lógica, los varones no podrían estudiar danza. Además, se quejó sobre la situación del fútbol en su país, en el que un par de zapatos especializados costaría casi la misma cantidad que un sueldo mensual.