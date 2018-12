La asombrosa historia de Brenda, la joven que cayó de un tren en marcha y se recuperó

En Argentina una joven estudiante de 26 años de la Universidad de Buenos Aires estuvo a punto de morir tras caer de un tren en pleno movimiento en su intento por querer atrapar a un ladrón. Un año después de este accidente su historia de superación asombra al mundo.

Brenda Bigiatti, sufrió el robo de su celular mientras iba en uno de los asientos del vagón. De inmediato decidió seguir al malhechor que sí logró escapar intacto saltando del tren que no paraba su marcha al suelo firme de la estación. Ella, sin embargo, cayó a las vías ferroviarias.

Luego de varias operaciones para intentar salvarle la vida, la estudiante de 26 años logró recuperarse y un año después de la tragedia logra recibirse de médico en la Universidad de Buenos Aires.

“Me iba a recibir en mayo de este año, pero el accidente lo retrasó todo. Yo estaba lista para volver a estudiar cuando me dieron de alta, pero los médicos no me dejaron”, cuenta Brenda al diario Clarín, de Argentina.

La joven Brenda se pone sensible cuando recuerda que muchas veces los dolores no le permitieron acudir a algunas clases en la Universidad de Buenos Aires, pero su espíritu de superación pudo más. “A pesar de que les pedía llorando a los médicos seguir cursos de verano para poder graduarme en marzo, ellos no me lo permitían por mi salud", dijo ella.

El delincuente responsable fue identificado como Leonel López, de 33 años. A él lograron capturarlo gracias a las cámaras de seguridad de la estación del tren, pero la justicia lo liberó un mes después. Tras 20 días en libertad, cayó nuevamente en un allanamiento con 8 celulares robados y hoy purga prisión en Argentina.