"Obama Claus": expresidente sorprendió a niños de un hospital con regalos por navidad [VIDEO]

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama sorprendió a niños, jóvenes y personal del Hospital Nacional de los Niños al llegar con un sombrero de Papa Noél y con un saco de regalos para navidad. El video fue publicado a través de YouTube.

Obama, cuyo amor a los niños fue notorio durante su mandato como presidente de los Estados Unidos, llevó regalos para navidad como rompecabezas, juegos de autos, carros con control remoto y otros regalos para el hospital de Washington, informó el Washington Post, acompañado de un video que fue viralizado a través de YouTube.

“Como padre de dos niñas, solo puedo imaginarme en esa situación: tener enfermeras, personal, médicos y personas que los cuidan, los cuidan, los escuchan y que están ahí para ellos y les toman de la mano. Lo más importante que hay es ", dijo Obama a la multitud, a través de un video en YouTube. "Qué gran recordatorio de lo que se supone que es el espíritu navideño".

Luego de ello, Obama, agradeció al personal del hospital, a los pacientes y visitantes por haberlo acogido como su "Papá Noel suplente" por Twitter.

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children’s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr