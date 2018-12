Kenia reemplazará expresidentes de sus monedas y colocará animales [FOTOS]

El Gobierno de Kenia informó que la imagen de las monedas de ese país será reemplazada de expresidentes por animales, así lo acordaron el Banco Central.

La imagen de las monedas de Kenia serán cambiadas puesto a una nueva constitución, que da a “la esperanza de un país recién renacido y próspero”.

Las imágenes de los animales en las nuevas monedas de Kenia fueron adaptadas luego de las opiniones de la población, puesto que las personas de ese país son muy respetuosas con el medio ambiente, “que es nuestro patrimonio, y están decididos a mantenerlas por las futuras generaciones”.

En las nuevas monedas de Kenia se observarán animales como una jirafa, un rinoceronte, un león y un elefante, en las denominaciones de uno, cinco, diez y veinte chelines.

The historic events on 11 December 2018, when President @UKenyatta launched and presented the new generation currency to Kenyans. pic.twitter.com/mMpIBeXqno