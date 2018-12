El calendario de Vladimir Putin que arrasa en ventas en Japón [FOTOS]

El calendario de 2019 del presidente de Rusia, Vladimir Putin, arrasa en ventas en Japón, donde incluso supera el de otros famosos en el país asiático, así lo informó la cadena de tiendas Loft, que tiene derechos exclusivos del ejemplar.

Entre las fotografías del calendario, se puede ver a Putin de 66 años bañándose, jugar al hockey sobre hielo, jugar con sus perros en la nieve o hacer buceo.

Son precisamente esas fotografías de Vladimir Putin en situaciones inusuales, que le han gustado al pueblo japonés, pues aunque los calendarios se están comprando como una oferta divertidas, el hecho es que sus ventas sobrepasan la de la estrellas de ese país.

En segundo lugar de ventas de la tienda Loft está Kei Tanaka, un actor de 34 años que ha sido protagonista en decenas de series de televisión y películas.

Esta no es la primera vez que los calendarios de Putin han resultado todo un éxito, pues en 2017 el ejemplar también obtuvo gran aceptación del público japones.

Cabe recordar que fue en 2016 cuando se puso en venta de forma oficial el calendario de Vladimir Putin y una de las fotografías que más destacó fue ver al presidente ruso sin camisa y pescando.

Medios de Japón sugirieron que muchas de las personas que compraban los calendarios, incluida una gran cantidad de mujeres, se sintieron atraídos por el estilo poco convencional de Putin.

