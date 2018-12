Joven muere ahogado tras realizarse un bautizo cristiano en un río de Ghana[VIDEO]

En YouTube, viene circulando un video que se registró en un río de Ghana donde se puede ver cómo es que un joven muere en medio de las aguas luego de participar en una ceremonia religiosa masiva.

El hecho sucedió en la ciudad de Acra cuando un grupo de personas se acercaron hasta el río Weija con el fin de realizar el bautizo cristiano de decenas de jóvenes y adultos muy similar a la tradición judía.

Como puede verse en las imágenes grabadas por el celular de uno de los asistentes al ritual religioso, el encargado de bautizar a los fieles es un hombre vestido con un polo blanco sin mangas que ayuda a sumergir a las personas. Primero los ubicaba a su costado, mencionaba unas cuantas palabras con uno de los brazos alzados y luego los empujaba hacia el fondo de un solo golpe para que rápidamente los saque de una vez.

No obstante, cuando llegó el turno de Yaw Kyeremeh, de tan solo 20 años de edad, no todo salió como debería. El encargado realizó el bautizo como estaba planificado, pero cuando lo introdujo por completo a las aguas, el joven perdió el equilibrio y se empezó a hundir a pesar que intentó tomarse del pastor, quien al no poder ayudarlo pidió ayuda a los presentes.

En ese momento, solo el líder religioso llegó hasta la orilla, sin embargo, Kyeremeh desapareció entre las aguas. Al día siguiente su cuerpo fue rescatado sin vida y con evidentes signos de ahogamiento, informó el medio yen.com

Dicho sitio web también detalló que las unidades de control habrían advertido al encargado de los bautizos sobre los peligros en el río y le recomendaron no adentrarse al mismo. Hasta el momento la policía ha detenido a una persona y se encuentran en la búsqueda del líder de la iglesia que ofrecía el sacramento.

A pesar de ello, uno de los hermanos del joven fallecido indicó que no buscan responsabilizar a nadie ya que todo “está en manos de Dios”.

Aquí el video compartido en YouTube donde se ve el preciso momento del ahogamiento de la víctima.