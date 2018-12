Hijo de Bolsonaro elogia a Pinochet porque “impidió que Chile sea una nueva Cuba”

Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, quien está próximo a tomar el poder en Brasil luego de ganar las presidenciales en dicho país, brindó una entrevista a un diario chileno en el que habló de la situación en la región y los planes del gobierno ultraderechista planteado por su padre en la campaña.

El también diputado por el estado de Sao Paulo, indicó al diario La Tercera que rescata la figura del dictador Augusto Pinochet debido a que gracias a sus reformas económicas, Chile no se convirtió en Cuba, en referencia al modelo de izquierda que triunfó en la isla con la revolución de 1959 y la propuesta de Salvador Allende, quien fue sacado del poder en 1973 en un golpe de estado.

Bolsonaro resaltó este aspecto, a pesar que se le consultó sobre las violaciones de derechos humanos que se registraron en el régimen dictatorial. "En Chile hoy ustedes miran los frutos de su reforma en las pensiones, la economía, tiene mucho que ver con los que ocurrió en los ochenta. Entonces, lo que pasó de malo, sean torturas, muertes, se puede hablar, por qué no, pero hay muchas cosas buenas también", explicó.

En cuanto al panorama en América Latina en la que se avisora una denominada, en palabras del diario La Tercera, una ‘ola conservadora’ en los gobiernos, Eduardo Bolsonaro indicó que estos tienden a "cambiar la visión equivocada de los derechos humanos, que hoy solo sirve a los criminales".

"Tenemos que mirar a las víctimas, porque hoy los derechos humanos miran a los criminales como víctimas de una sociedad capitalista y no es así", dijo al citado medio.

Consultado sobre la situación en Venezuela, el hijo del electo presidente brasileño precisó que "la mejor solución para la crisis que estamos viviendo es que se saque a Maduro del poder", por lo que propuso que en primer lugar se desconozcan las últimas elecciones presidenciales.

Luego de ello, en su opinión, se debería "formar un gobierno de transición en Colombia, o en Brasil o en la OEA, y entonces hacer presión junto con otros países para que Maduro salga. No quiero que muera, me gustaría que se fuera a otro país", agregó. No obstante, negó que el gobierno de su padre le vaya a declarar la guerra a Nicolás Maduro ya que "no podemos ser cómplices de una narcodictadura".

Por otro lado, opinó que la masiva migración venezolana debe solucionarse con organismos internacionales ya que se trata de un tema humanitario.